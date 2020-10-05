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Kilis'te koronavirüs vakaları patladı! Ekipler denetimi arttırdı

İhlas Haber Ajansı

Kilis’te artan korona virüs vakalarına karşı tedbirler artırılırken, şimdiye kadar 3 bin 101 vakanın görüldüğü kentte 49 kişi hayatını kaybetti.

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Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uygulama noktaları oluşturarak, araç ve yayalar üzerine yoğun uygulama yapıyor. Kent merkezinde 10’dan fazla noktada uygulama yapan polisler, motosiklet ve araçları durduruyor.

Sürücülerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları kontrol ediliyor. Araçların sorgulaması yapılırken, sürücüler ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtları inceleniyor. Maske takmayanlara 900 TL idari para cezası kesiliyor. Karantina ile izolasyonda olması gerekirken sokağa çıkanlara 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, KYK yurduna gönderiliyor.
Kentin kırsal mahallelerinde motorize polis ekipleri sokaklarda devriye gezerek, kurallara uymayanlara para cezası uyguluyor.


49 kişi hayatını kaybetti
Bugüne kadar 3 bin 101 korona vakasının görüldüğü Kilis’te 16 kişi yoğun bakımda bulunurken, 4 kişi entübe durumda. Korona virüsten şimdiye kadar 49 kişinin hayatını kaybettiği kentte denetimler ve uygulamalar artarak sürüyor.

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