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Azerbaycan 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı MSB isimlerini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekâtta bugüne kadar 22 yerleşim yerini işgalden kurtardığını duyurdu.

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Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'a yönelik harekatı tüm hızıyla sürüyor. 

Milli Savunma Bakanlığı Twitter sayfasında çatışmalara ilişkin sıcak bir bilgiyi paylaştı.

Bakanlık, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekâtta bugüne kadar, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı." ifadelerine yer verdi.

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