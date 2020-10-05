Şota Arveladze'den sevindirici haber: Koronavirüsü yendi
Türk futbolunun özel isimlerinden Şota Arveladze, koronavirüse yakalanmasıyla gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu.Abone ol
Özbekistan ekiplerinden Pahtakor'un teknik direktörlüğünü yapan Şota Arveladze, koronavirüsü yendi. Pahtakor Kulübü Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, teknik adamın iyileştiğini ve önümüzdeki günlerde Özbekistan'a dönerek takımın antrenmanlarını yöneteceği duyuruldu.
Geçtiğimiz 23 Eylül'de koronavirüse yakalandığı tespit edilen Arveladze karantinaya alınmış, Pahtakor'un Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turu ve çeyrek final karşılaşmalarında kulübede olamamıştı.
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