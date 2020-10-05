Eskişehir'de herkes alay etti onları dinlemedi yaptığı işle hayatı değişti
23 yaşındaki Büşra Karasoy 3 yıl önce aldığı kararla şehir hayatını terk etti. Yaptığı işle herkes alay etti ama onun dünyası değişti.
ESKİŞEHİR'de yaşayan Büşra Karasoy, 3 yıl önce çalıştığı işten ayrılan eşi Hasan Karasoy (29) ve kızı Kumsal ile birlikte merkeze bağlı Avdan köyüne yerleşti. Karasoy, köye yerleşme kararı aldıklarında yakın çevrelerinin kendisiyle alay ettiğini, hiçbir sermayelerinin olmadığını ve sadece 6 tavuklarının olduğunu söyledi.
Köyde süt sağmayı, peynir ve yoğurt yapmayı öğrenen Karasoy, kendine yetecek kadar kurduğu ve "benim küçük dünyam" dediği köy yaşantısında oldukça mutlu olduğunu anlattı.
Köy evinin bahçesinde tavuk, ördek, hindi ve kazlarım besleyen Büşra Karasoy, yerleştiği köylü yaşamının kendisini şehirde olmaktan çok daha huzurlu hissettirdiğini belirtti.
Sıfırdan başladılar: Karasoy "3 yıl önce köye geldik. Eşim Eskişehir'de bir hastanede çalışıyordu. Oradan ayrıldıktan sonra yeni bir iş kurmaya karar verdik. Eşime, 'köye gidelim, orada bir iş yapalım' dedim. O da, 'bir sermayemiz yok, nasıl yapalım?' dedi. Her şeye sıfırdan başlayacaktık." dedi.