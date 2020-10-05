Beşiktaş'ta Mario Balotelli bombası

Beşiktaş’ta transfer döneminin bitmesine saatler kala hareketlilik devam ediyor. Siyah-Beyazlılar İtalyan forvet Mario Balotelli ile temasa geçti.

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Son olarak Leicester City’den Rachid Ghezzal‘i bir yıllığına kiralayan Beşiktaş, kadrosuna bir forvet oyuncusu katmak için girişimlerini arttırdı.

Siyah-Beyazlılar Balotelli ile tekrar temasa geçti. Beşiktaş, serbest durumda olan 30 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak transfer etmeye hazırlanıyor.

Bugün yapılacak son görüşmenin ardından anlaşmaya varılması ve evrakların yetişmesi halinde Mario Balotelli kariyerine Beşiktaş’ta devam edecek.