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Washington'daki Atatürk büstünü Ermeni saldırılarına karşı ABD'liler korudu

AMERİKA Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bir grup Amerikalının, Ermenilerin olası saldırısına karşı Atatürk'ün büstünü çevreleyip koruması dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler çok sayıda beğeni aldı.

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27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine alçakça ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.  Azerbaycan ordusunun karşı saldırılarıyla bozguna uğrayan Ermenistan güçleri, çareyi yine sivilleri vurmakta buldu. Ermenistan son olarak Gence'de sivil yerleşim yerlerine kullanımı yasaklanan misket bombalarıyla saldırılar düzenledi.

Birçok ülkede yaşayan Azerbaycanlılar, saldırılara tepki için sokakları döküldü. Ermeniler de karşı gösteri yapmaya kalktı.

Atatürk'ün büstünü korumaya aldılar

ABD'nin başkenti Washington'da ise objektiflere dikkat çeken bir kare yansıdı.

Washington'daki Mustafa Kemal Atatürk büstü, Ermenilerin protesto gösterisi sırasında saldırıya uğramaması için Amerikalı vatandaşlar tarafından korundu.

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