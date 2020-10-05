Abdurrahman Dilipak 'fahişe' yazısı için ifade verdi!

İSTANBUL Sözleşmesi’ni savunan kadınlara “fahişe” diye hakaret eden Abdurrahman Dilipak, Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) suç duyurusunun ardından savcılığa ifade verdi.

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Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi’ni savunan kadınlara “fahişe” diyerek hakaret etmesi tartışma yaratmıştı. HKP Kadın Çocuk Komitesi’de harekete geçerek İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Balıkesir, İzmir, Edirne, Muğla, Hatay, Konya, Kocaeli ve Tekirdağ’da Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak ve Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur, Akit Gazetesi Haber Müdürü Faruk Ezen hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. AKP Kadın Kolları ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)’de Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Dilipak ifade verdi

HKP Kadın Çocuk Komitesi’nin suç duyurusunun işleme konulmasının ardından şüpheli sıfatıyla Abdurrahman Dilipak avukatı Ali Paccı aracılığı ile Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi. Dilipak, HKP Kadın Çocuk Komitesi’nin suç duyurusunun ardından 40 sayfalık savunma hazırladı. Dilipak ayrıca AK Parti’nin tazminat davası için verdiği 41 sayfalık dilekçeyi de ek olarak verdi.

HKP Kadın Çocuk Komitesi’nin suç duyurusu nedeniyle ifade veren Dilipak, 50 yıldır gazetecilik ve yazarlık yaptığını söyleyerek hakkında soruşturma açılmasına neden olan yazının "basın ve düşünce özgürlüğü, ifade hürriyeti kapsamında olduğunu" iddia etti.

'Benim yazımın hedefi HKP'liler değildir'

Dilipak savunmasında, “HKP’liler benim yazımın hedefi değildir. Bir yanlış anlaşılma, sözün maksadı dışında yorumlanmasından ibaret bir durum söz konusudur. Yazının muhatabı açık ve net olarak bellidir” dedi.

“Hakarete uğradım”

Dilipak savunmasının devamında, HKP MYK Üyesi ve Merkezi Kadın Çocuk Komitesi Üyesi Safiye Arslan tarafından Çağlayan Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasında kendisine hakaret edildiğini iddia etti.

Abdurrahman Dilipak 8 Ekim’de AK Parti Genel Merkez, AK Parti 81 İl Kadın Kolları ve KADEM’in suç duyuruları nedeniyle ifade vermesi bekleniyor.