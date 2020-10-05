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Antalya'da bisiklet sahibine kartonda yazılı şaşırtan not: Affedin...

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da mahalledeki bisikleti alan kişi, bir süre sonra aynı yerine getirip koyduğu bisiklete bir de not bıraktı. Notta, 'Bisikleti hırsızlık amaçlı çalmadım. Acil yetişmem gereken bir yer vardı. Bu yüzden almak zorunda kaldım. Beni affedin.' ifadeleri yer aldı.

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Olay, 3 gün önce, Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi'nde meydana geldi. Sahibi tarafından kaldırıma bırakılan bisikleti alan kişi, kayıplara karıştı. Bisikleti her yerde arayan sahibi, bir süre sonra bıraktığı yerde olduğunu gördü.

Bisikletin sahibine bırakılan karton üzerindeki notta ise "Abi kusura bakma, ben bisikleti hırsızlık amaçlı çalmadım, zor durumdaydım. Acil bir yere yetişmem gerekiyordu. Bisikletinizi geciktirdim. Kusura bakmayın, Allah rızası için hakkınızı helal edin ve beni affedin" yazısı yer aldı. 

Üzerinde not ile bisikletini bıraktığı yerde bulan sahibi, fotoğrafını çekerek, sosyal medyada paylaşınca ilgi gördü.

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