İstanbul'un ıssız adası Elmasburnu güzelliği ile görenleri büyülüyor
İstanbul Elmasburnu açıklarında yer alan ada, havadan çekilen görüntüsü ile görenleri adeta büyülüyor.
Karadeniz kıyıları, Elmasburnu açıklarında yer alan ada, adeta bir film setini andırıyor.
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Görünümü ile kendine hayran bırakan, Riva Eşek Adası olarak anılan ada, pek çok kişi tarafından hala bilinmiyor.
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Issız bir görünümü olan adada şu an için martılar ve karabataklar bulunuyor.
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Drone ile çekilen görüntülerde etrafı kayalıklarla çevrili olan adanın zemin kısmının oldukça bozuk olduğu görüldü.
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