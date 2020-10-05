Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu! Ödül virüsle savaşanlara gitti
2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu. 2020 Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsüne yaptıkları keşiflerle önemli katkıda bulunan Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice'a verildi.Abone ol
Nobel Tıp Ödülü 2020 sahiplerini buldu. 2020 Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsüne yaptıkları keşiflerle önemli katkıda bulunan Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice'a verildi.
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