Forbes'in çarpıcı Türk SİHA'ları analizi: Türkiye’nin düşmanlarına zor günler yaşatacak

Türkiye’nin var olan İHA ve SİHA envanterinin üstüne eklenecek yeni araçlar, ülkenin düşmanlarına zor günler yaşatacak. Bu tespit dünyaca ünlü dergi Forbes'e ait. Türkiye’nin İHA/SİHA üretiminde gösterdiği başarıyı kaleme alan Forbes, sıfır hata sistemiyle nokta atışı gerçekleştiren araçların stratejik önemine işaret etti.

Abone ol

Türk savunma sanayisi yerli S/İHA üretimine uzun yıllar yatırım yaptı. Bu yatırımlar meyvelerini son yıllarda fazlasıyla verdi, vermeye de devam ediyor. Yerli insansız hava araçları yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede, Suriye'de, Libya'da Doğu Akdeniz'de... Türkiye'nin bu başarısı, ABD merkezli Forbes tarafından manşete taşındı.

Türkiye’nin İHA ve SİHA envanterini yakından inceleyen bir analiz yayınlayan Forbes, terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda başarıyla uygulamaya konulan ve olası tüm tehditlere gözdağı veren Bayraktar-TB2, Anka-S, Akıncı, Aksungur ve Alpagu araçlarını yakından inceledi.

"Türkiye bölgede büyük zaferler elde etti''

Son yıllarda, tepeden tırnağa etkileyici bir yerel drone endüstrisi geliştiren Türkiye’nin başarılarının kaleme alındığı analizde, özellikle Bayraktar TB2 ve Anka-S’in, Suriye, Irak ve Libya’da yapılan operasyonlarda büyük bir zafer elde ettiği yer aldı.

"Dünya genelindeki donanımlı araçlardan''

Üretimine başlanan ve çok yakında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde yer alacak olan Akıncı, Aksungur ve Alpagu’nun, Türkiye’nin bölgedeki gücüne güç katacağının belirtildiği yazıda, hava araçlarının hedefleri tespit edip yok etme başarısının düşman kuvvetleri için büyük bir tehdit olduğu ayrıntısı da yer aldı.

Akıncı ve Aksungur araçlarının, savaş uçaklarının taşıdığı Mark 82’leri ya da Roketsan tarafından üretilen daha uzun menzilli SOM kruz füzelerini de rahatlıkla taşıyabileceği özelliklerinin aktarıldığı yazıda, bu donanıma sahip araçların dünya genelindeki SİHA’lar arasında öne çıktığından da bahsedildi.

PKK teröristleri bozguna uğradı

Türk ordusunun, dört pervaneli Kargu-2 kamikaze İHA’larıyla birlikte özellikle PKK terör unsurlarına karşı ciddi bir zafer elde ettiğini ve düşmanlara korku saldığını belirten Forbes analizi, araçların kapalı/açık alan ayrımı yapmaksızın hedefe kilitlenme özelliklerinin bu başarıdaki körüklediğini belirtti.

"Türkiye'nin düşmanlarını zor günler bekliyor''

“Türkiye’nin var olan İHA ve SİHA envanterinin üstüne eklenecek yeni araçlar, ülkenin düşmanlarına zor günler yaşatacak.” ifadelerini kullanan Forbes, yeni araçların en karmaşık durumlardan dahi kolaylıkla çıkacağını söyledi.

Akıncı’nın, önümüzdeki 10 yıllık süreçte Türkiye’nin istihbarat, gözetleme ve hedefleme alanında kullanılacak en önemli araç olduğunun altını çizen Forbes, Akıncı’nın bu bağlamda tam bir oyun kurucu pozisyonu elde edeceğini söyledi.