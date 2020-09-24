Konya'da öğretmen çiftin 20 aylık kızı Kumsal 7’nci kattaki bakıcı evinden düşüp öldü
KONYA'da öğretmen çift, online ders verdikleri sırada büyük acıyla sarsıldı. Üst kattaki bakıcılarında kalan 20 aylık kızları Kumsal Bayram, 7'nci katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Cenaze töreninde öğretmen çift boğazları düğümledi.
Olay, dün Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesi'nde meydana geldi. Nuri Tömtöm İlkokulu’nda görevli öğretmen Mustafa Bayram ve Okçu Şehit Mehmet Kefeli İlkokulu’nda görevli eşi öğretmen Deniz Bayram evlerinde online ders verdikleri için 2 çocuğunu, bakıcılıklarını yapan üst komşularına bıraktı.
Baba hemen hastaneye götürdü ama...
Çocuklarından Kumsal Bayram, balkonda dengesini kaybedip 7'nci kattan düştü. Durumu fark eden baba Bayram, otomobille kanlar içindeki kızı Kumsal'ı, Çumra Devlet Hastanesine götürdü. Minik Kumsal, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Minik Kumsal'ın bakıcısı kadının ismi açıklanmazken ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.
Kumsal Bayram'ın cenazesi bugün Konya kent merkezindeki Hacı Veyis Camii'ne getirildi. Anne Deniz ve baba Mustafa Bayram, kızlarının tabutuna sarılıp ağladı.