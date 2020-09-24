Konya'da öğretmen çiftin 20 aylık kızı Kumsal 7’nci kattaki bakıcı evinden düşüp öldü

Baba hemen hastaneye götürdü ama...

Çocuklarından Kumsal Bayram, balkonda dengesini kaybedip 7'nci kattan düştü. Durumu fark eden baba Bayram, otomobille kanlar içindeki kızı Kumsal'ı, Çumra Devlet Hastanesine götürdü. Minik Kumsal, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.