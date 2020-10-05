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Sayıştay denetim raporu: Eski bakanlara makam aracı tahsisi yasalara uygun değil

2019 yılı denetim raporlarında Sayıştay, eski bakanlara makam aracı tahsis edilmesinin yasalara uygun olmadığını, uygulamaya son verilmesi gerektiğini belirtti.

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Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre Sayıştay, kamu kurum ve kuruluşlarına ait 2019 yılı denetim raporlarını TBMM Başkanlığı'na 22 Eylül'de teslim etti.

'Makam tipi' lüks araç tahsisi

Sayıştay denetçilerinin belirlemelerine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Destek Hizmet Başkanlığı, eski bakanlara 'makam tipi' lüks araç tahsis etti.

Bakanlık bütçesinden karşılandı

Özel şirketlerden kiralama yoluyla alınan araçların yakıt ve diğer giderlerinin de bakanlık bütçesinden karşılandığı tespit edildi. Denetçiler raporda hangi isimlere araç kiralandığını ve ne kadar harcama yapıldığını yazmadı.

"Uygulamaya son verilmeli"

Sayıştay, eski bakanlara makam aracı tahsis edilmesinin yasalara uygun olmadığını belirterek, uygulamaya son verilmesi gerektiğini kaydetti.

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