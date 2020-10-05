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Pamukkale Üniversitesi'nin uzaktan eğitim alt yapısı yine çöktü!

Koronavirüs salgını nedeniyle bu sabah 2020-2021 eğitim yılına online dersler ile başlayacak Paü’lü öğrenciler canlı ders sistemine yine giriş yapamadı. Öğrenciler ve akademisyenler ise sosyal medyadan duruma tepki gösterdi.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Pamukkale Üniversitesi Güz Dönemi uzaktan eğitimle resmen başladı. Bu sabah yılın ilk dersine girmek için sisteme giriş yapmak isteyen öğrenciler başarısız oldu. Öğrencilerin ve akademisyenlerin kullandığı, canlı derslerin işlendiği Pamukkale Üniversitesi Pusula, bugün yine çöktü.

Henüz açıklama yapılmadı
Öğrenciler sosyal medyadan durumu tepki gösterirken üniversite yönetiminden bir açıklama henüz gelmedi. Öğrenciler, geçtiğimiz hafta üniversite yönetiminin, derslerin kaydedilmeyeceğini açıkladığını ancak sistemin düzgün yapılmadığını belirtti.

Daha da önce de çökmüştü
Koronavirüs salgını sebebiyle eğitimin uzaktan yapılması kararının verilmesiyle Mart ayında sistem yine çökmüş ve yine öğrenciler tepki göstermişti.

İşte öğrencilerden gelen tepkilerden bazıları...

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