Fenerbahçe - Trabzonspor maçının tarihi belli oludu
2020-21 Sezonu Süper Lig 5, 6, 7 ve 8. hafta programları açıklandı. 6. hafta oynanacak olan "Fenerbahçe - Trabzonspor" karşılaşması 25 Ekim Pazar günü saat 19:00'da.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 5, 6, 7 ve 8. hafta oynanacak karşılaşmaların programlarını açıkladı. 6. haftadaki Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesi 25 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. 5, 6, 7 ve 8. haftaların programı şöyle:
5. hafta
17 Ekim Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü
16.00 Hes Kablo Kayserispor - DG. Sivasspor
16.00 İH. Konyaspor - Yeni Malatyaspor
19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir FK
18 Ekim Pazar
13.30 A. Hatayspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa
16.00 Fraport-Tav Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü
19.00 Göztepe - Fenerbahçe
19 Ekim Pazartesi
20.00 Galatasaray - A. Alanyaspor
20.00 Gençlerbirliği - Y. Denizlispor
BAY geçen takım: Beşiktaş