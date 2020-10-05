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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler genci kırmadı denize düşen telefon çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu rıhtımında telefonunu denize düşüren gencin isteğini kırmadı. Başkan Güler, talimat vererek denize düşen telefonu 10 metre derinlikten çıkarttırarak gencin yüzünü güldürdü.

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, hafta sonu programlarından fırsat bularak Altınordu sahilinde gezdiği sırada yanına bir genç yaklaştı. Hamza Buyruk adlı genç, 3 gün önce rıhtım bölgesinde telefonunu denize düşürdüğünü, birkaç kurumdan yardım talep etse de karşılık bulamadığını ve sonuç alamadığını anlattı.
Gencin talebine kayıtsız kalamayan Başkan Güler, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı su altı ekibine talimat verdi. Başkan Güler’in talimatıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı su altı ekibinden 2 dalgıç hızlıca bölgeye yönlendirildi. 15 dakikalık aramanın ardından telefon, yaklaşık 10 metre derinlikten çıkarılarak sahibine teslim edildi.
Yeni aldığı için telefonunun kaskolu olduğunu söyleyen genç ise mağduriyetini gideren Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti.

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