Yerli 'akıllı maske' seri üretime hazır fikri oğlu verdi babası yaptı

10 kişilik ekip Van'da hazırladı

Akıllı maskenin üretim aşamasını DHA’ya anlatan Mustafa Çalış, “Bu maske için 10 kişilik bir ekip çalıştı. Ekibimiz Van’da. Bizler de Doğu’nun kalkınması için yatırımlar yapan bir firmayız. O yüzden de maskemiz Van’da hazırlanıp geliştirildi” dedi. Çalış, “Fikir biraz ilginç olacak ama benim 11 yaşındaki oğlum Muhammed Emin’den çıktı. Pandemi süreci daha yeni başlarken ‘Baba ben bir maske tasarlamak istiyorum. Alnımızda mutluluğumuzu ölçen bir maske yapmak istiyorum” dedi. Ben de yıllardır bilişimci olduğumdan dolayı fikrin üzerine yoğunlaşarak akıllı maskeye dönüştürdüm” ifadelerini kullandı.