Malatya'da çapa motoru devrildi! Anne öldü, eşi ve oğlu yaralı

MALATYA'da çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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MALATYA'nın Darende ilçesinde, çapa motorunun devrilmesi sonucu Hatice Gündoğdu yaşamını yitirirken, eşi Galip ve oğlu Turan Gündoğdu yaralandı. Sağlık durumu kritik olan Galip Gündoğdu, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Kaza, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Akçatoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Turan Gündoğdu'nun kontrolünden çıkan çapa motoru, devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kazada yaralanan Turan Gündoğdu ile babası Galip Gündoğdu'yu ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan kontrolde anne Hatice Gündoğdu'nun ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık durumu kritik olan Galip Gündoğdu, ambulans helikopterle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Hatice Gündoğdu'nun cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.