Eskişehir'de üniversiteli Raşit'i öldüren katil: 'Sen de mi bizdensin' deyip dalga geçtiği için oldu

ESKİŞEHİR’de sosyal medya üzerinden tanıştığı üniversite öğrencisi Raşit Alpi’yi (23) cinsel ilişki için gittiğini öne sürdüğü evinde öldüren Mustafa Şen'in (32) yargı süreci başladı. Mahkemede konuşan sanık, 'yapamadığım için ‘Sen de mi bizdensin neden yapamıyorsun? deyip benimle dalga geçti' diyerek Alpi'yi defalarca bıçakladığını söyledi.

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Eskişehir’de üniversite öğrencisi olan Raşit Alpi’den geçen Şubat ayında 2 gün haber alamayan ailesi, polise başvurdu. Polis ekipleri savcılık talimatıyla Şirintepe Mahallesi’ndeki eve çilingir yardımıyla girdiklerinde Alpi’nin 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Raşit Alpi'nin, telefon ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede, en son elektrik işleri yapan evli Mustafa Şen ile görüştüğünü belirledi. Evinde gözaltına alınan Şen, cinayeti itiraf ederek evinin mutfağında sakladığı bıçağı ve çaldığı cüzdanı polis ekiplerine teslim etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Şen, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, katil zanlısı Mustafa Şen hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianame 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şen hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasının yanı sıra nitelikli yağma suçundan 15 yıla kadar, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan 6 yıla kadar, güveni kötüye kullanma suçundan 2 yıla kadar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 28 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mustafa Şen ifadelerinde Raşit Alpi’yi aralarında çıkan tartışma sonucu bıçakla öldürdüğünü itiraf etti. Sosyal medya üzerinden tanıştığı Alpi’nin evine cinsel ilişki için gittiğini anlatan Şen, şöyle devam etti:

"İsminin sonradan Raşit olduğunu öğrendiğim kişi bana sosyal medya üzerinden arkadaşlık isteği gönderdi. Daha sonra bir süre mesajlaştık. Daha sonra beni arayıp evine davet etti. Eve gittiğimde üzerini değiştirip sadece iç çamaşırıyla kaldı ve benden 70 lira para istedi. Ben de istediği parayı verdim."

İlişkiye gireceğimiz sırada ben ereksiyon olamadım, yapamadığım için ‘Sen de mi bizdensin neden yapamıyorsun?’ deyip benimle dalga geçti.

"Ben de birden sinirlenerek bağırdım. Bana vurmaya kalktı. Ben de kendisinin boğazını sıktım. Montumun cebindeki bıçağı alıp birkaç defa sapladım"

Tartışma sırasında olayın çok ani geliştiğini ve bazı kısımları hatırlamadığını söyleyen Şen, “O anki şokla yakalanmamak için anahtarın ve cüzdanını alıp evden çıktım. Kapıyı da üzerinden kilitledim. Evime gittim, aldığım telefonu da taşla ezdim. Kanlı bıçağı evimin lavabosunda yıkayıp mutfak dolabının üzerine bıraktım. Böyle bir olay yaşandığı için çok pişmanım. İstemediğim bir şekilde aniden oldu. Şahsın benimle dalga geçmesi, bana saldırması yüzünden oldu. Polisler evime geldiğinde Raşit Alpi’nin aldığım cüzdanı ve banka kartlarını teslim ettim. İçinden aldığım 80 lirayı harcamıştım” diye konuştu.

Tutukluluk haline devam kararı verildi

Eskişehir 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Mustafa Şen, ifadesini tekrar ederek pişman olduğunu söyledi. Raşit Alpi’nin ailesi de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek en ağır cezayı almasını talep etti. Mahkeme sanık Şen’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.