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İkinci eş alın diyen GATA'daki Dr. Ali Edizer görevden alındı

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından hakkında inceleme başlatılan Ali Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevinden alındı.

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer, sosyal medya hesabından bir televizyon programında yaşananları eleştirdi.

Ali Edizer paylaştığı videoda, "Neden aldatıyorsunuz? Bir başkasını seviyorsanız, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözleri tartışma başlattı
Edizer'in bu sözleri tartışma başlattı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini belirtti. Özel "Sayın Bakan duyduğu rahatsızlığı ifade etti, gereğinin yapılacağını iletti" ifadesini kullandı.

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Edizer'in medeni hukuk hakkındaki sözleri sosyal medyada tepkilere yol açmıştı.

Görevden alındı
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından hakkında inceleme başlatılan Ali Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevinden alındı. 

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