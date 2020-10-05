İkinci eş alın diyen GATA'daki Dr. Ali Edizer görevden alındı
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından hakkında inceleme başlatılan Ali Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevinden alındı.Abone ol
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer, sosyal medya hesabından bir televizyon programında yaşananları eleştirdi.
Ali Edizer paylaştığı videoda, "Neden aldatıyorsunuz? Bir başkasını seviyorsanız, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Sözleri tartışma başlattı
Edizer'in bu sözleri tartışma başlattı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini belirtti. Özel "Sayın Bakan duyduğu rahatsızlığı ifade etti, gereğinin yapılacağını iletti" ifadesini kullandı.
Görevden alındı
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından hakkında inceleme başlatılan Ali Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevinden alındı.