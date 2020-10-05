FOX TV Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'dan hem estetik hem evlilik açıklaması
46 yaşındaki Şevval Sam, evlilikle ilgili verdiği röportaj hakkında soruları yanıtladı. Sam, geçtiğimiz günlerde evlilik ve estetik hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ünlü sanatçı Şevval Sam, Re Touch Mag’in ekim sayısına konuk olmuş “Evlilik insanı değilim, evlendiğime pişman da değilim. Hatta çocuğum olduğundan dolayı çok mutluyum. Ama bir kere daha evliliği tecrübe etmek istemem.” demişti.
Sanatçı önceki gün Cihangir’de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Şam, evlilikle ilgili açıklamaları hakkında “Evet, evlenmeyi artık düşünmüyorum. 23 yıl önce oğlumu doğurdum... Evlilikle ilgili deneyimim çok iyi olsaydı, devam ederdi. O yüzden hikayemde ve hayat yazgımda evlilik yok” dedi.
Uzun süredir ikinci el kıyafet tercih ettiğini söyleyen Şevval Sam, bu alışkanlığının nedenini de açıkladı.
"İkinci el kıyafet tüketime karşı bir eylem"
“Tüketime karşı bir eylem olarak görüyorum. Ayrıca miladını doldurmamış, ömrünü tüketmemiş giyeceklerin yeniden birinde ruh bulmasını seviyorum.” dedi.