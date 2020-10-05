FOX TV Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'dan hem estetik hem evlilik açıklaması

Ünlü sanatçı Şevval Sam, Re Touch Mag’in ekim sayısına konuk olmuş “Evlilik insanı değilim, evlendiğime pişman da değilim. Hatta çocuğum olduğundan dolayı çok mutluyum. Ama bir kere daha evliliği tecrübe etmek istemem.” demişti.