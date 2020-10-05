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İstanbul Valiliği duyurdu! Formula 1 ile ilgili önemli karar

İhlas Haber Ajansı

İstanbul Valiliği, Formula 1 İstanbul yarışının seyircisiz olarak düzenleneceğini duyurdu

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İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İstanbul İl Pandemi Kurulunun "Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020" yarışının seyircisiz yapılması” yönündeki tavsiye kararı uyarınca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. 

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