İstanbul Valiliği duyurdu! Formula 1 ile ilgili önemli karar
İstanbul Valiliği, Formula 1 İstanbul yarışının seyircisiz olarak düzenleneceğini duyurduAbone ol
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İstanbul İl Pandemi Kurulunun "Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020" yarışının seyircisiz yapılması” yönündeki tavsiye kararı uyarınca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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