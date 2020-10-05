Elazığ'da günler süren bir emekle hazırlanıyor! Sırrı güneş ışığı
ELAZIĞ'da inşaat mühendisi Ahmet Altunyuva, mezun olduktan sonra yöneldiği baba mesleği orcik üretimini yaparak iş hayatına atıldı.
Geçtiğimiz yıllarda valiliğin girişimi ile coğrafi işaret tescili alan orcik (cevizli sucuk) ceviz ve üzümlerin toplanmasıyla birlikte köylerde doğal olarak yapılmaya başlandı. Köylerde vatandaşların önemli bir geçim kaynağı haline gelen orcik için önce cevizler toplanıp kırılıyor, ardından bağlardaki üzümler toplanarak sıkıldıktan sonra şıra haline getirilip kazanda kaynatılıyor.
Cevizler tek tek ipe dizilerek kazanda kaynatılan üzüm şırasına defalarca batırılarak asılıp güneşte kurutulduktan sonra hazır hale getiriliyor.
Elazığ'da hazırlanıp ülke geneline gönderilen orcik, firmalar aracılığıyla yurt dışına da gönderilerek kente önemli bir ekonomik kazanç sağlanıyor.
Baba mesleği: Geçtiğimiz yıl Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliğinden mezun olan Ahmet Altunyuva (26) da iş başvurularının kabul edilmemesi üzerine baba mesleğini devam ettirmeye karar verdi.