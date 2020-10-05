Elazığ'da günler süren bir emekle hazırlanıyor! Sırrı güneş ışığı

Geçtiğimiz yıllarda valiliğin girişimi ile coğrafi işaret tescili alan orcik (cevizli sucuk) ceviz ve üzümlerin toplanmasıyla birlikte köylerde doğal olarak yapılmaya başlandı. Köylerde vatandaşların önemli bir geçim kaynağı haline gelen orcik için önce cevizler toplanıp kırılıyor, ardından bağlardaki üzümler toplanarak sıkıldıktan sonra şıra haline getirilip kazanda kaynatılıyor.