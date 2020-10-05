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Tunceli'de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı

Anadolu Ajansı

TUNCELİ'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

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Munzur Üniversitesi Çocuk Bakımı ve Gelişimi Bölümü öğretim görevlisi Caize Altun Ataç yönetimindeki 09 PS 088 plakalı otomobil, Tunceli-Pertek kara yolu Yeni köy mevkisinde polis memuru Merve Eldeş idaresindeki 42 ZU 297 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Ataç, yanında bulunan 4 yaşındaki kızı Sema Ataç ile diğer aracın sürücüsü Eldeş ile aynı araçtaki Çiğdem Geyik yaralandı. Olayın ardından bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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