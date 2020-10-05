Trabzonspor KAP'a bildirdi: Vitor Hugo ile 4 yıllık anlaşma sağlandı

Süper Lig ve Avrupa liglerinde transfer döneminin kapanmasına saatler kalırken Trabzonspor son hamlesini yaptı. Karadeniz ekibi, Vitor Hugo ile 4 yıllığına anlaşma sağladı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Palmeiras'tan savunma oyuncusu Vitor Hugo transferini KAP'a bildirdi. Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın kulübümüze transferi konusunda, Palmeiras Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Palmeiras Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 4(Dört) eşit taksit halinde ve aşağıdaki vadelerde toplam 3.200.000.-EUR ödenecektir." denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

-30.10.2020 800.000.-EUR

-30.10.2021 800.000.-EUR

-30.10.2022 800.000.-EUR

-30.10.2023 800.000.-EUR

Ayrıca, Palmeiras Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i,ödenecektir.

Futbolcunun maaşı ve ödemeleri de açıklandı:

Trabzonspor, Palmeiras'tan kadrosuna kattığı Vitor Hugo'ya ödeyeceği ücreti de açıklayarak; "Profesyonel futbolcu Vitor Hugo Franchescoli De Souza ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2020-2021 futbol sezonu için 1.350.000.-Eur garanti ücret,

2021-2022 futbol sezonu için 1.350.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.350.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 1.400.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir."