BIST 1.156
DOLAR 7,77
EURO 9,14
ALTIN 474,52
HABER /  YEREL
ADV Konut Sektöründe Bir İlk Multi Ev!

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay Diyanet personelinin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladı

SULTANBEYLİ Kaymakamı Metin Kubilay, İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan’ı İlçe Müftülüğü’nde ziyaret ederek "Camiler ve Din Görevlileri Haftasını" kutladı.

Abone ol

Diyanet personelinin halkla iç içe olan, devlet vatandaş kaynaşmasını sağlayan, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren toplum önderi kişiler olduğunu belirten Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay “Din hizmetlerinin en güzel şekilde gerçekleştirilmesi adına ilçemizde fedakârca çalışan, yaşantısıyla topluma örnek olan başta İlçe Müftümüz Hasan ERDOĞAN olmak üzere tüm diyanet personelimizin Camiler ve Din Görevlileri haftasını tebrik ediyorum.”



“Diyanet personelimiz pandemi sürecinde yürütülen Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarında ve Mahalle Denetim ekiplerinde görev alarak koronavirüsle mücadelemizde bizlere büyük destek oldu, olmaya da devam ediyor.

Bu çalışmalarda her zaman bizim yanımızda yer alan İlçe müftümüz ve personeline teşekkür ediyor, yeni hizmet binalarının hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay gerçekleştirdiği ziyarette Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarında görev alan müftülük personeline “Başarı Belgelerini” takdim etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kobani olayları dosyası! Operasyonun neden yapıldığı ortaya çıktı
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan küstah 'Türkiye'yi boykot' çağrısı
İkinci eş alın diyen GATA'daki Dr. Ali Edizer görevden alındı
Rus basınından Türk SİHA'lara övgü: Ermenistan çaresiz kaldı
Forbes'in çarpıcı Türk SİHA'ları analizi: Türkiye’nin düşmanlarına zor günler yaşatacak
Sağlık Bakanlığı'ndan DSÖ'nün Türkiye Covid-19 Raporu ile ilgili açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Sahte arkadaşlık sitesiyle milyonluk vurgun yapan çete çökertildi
Mevlüt Çavuşoğlu Stoltenberg'in yanında bizzat söyledi
Sinema devi tüm salonlarını kapatıyor! Binlerce kişi çalışıyordu
Kalaslı saldırgan ifade verdi! İstanbul'un göbeğinde dehşet saçtı
Angela Merkel'den Dağlık Karabağ açıklaması: Derhal durdurun
Ünlü sunucu Ali Kırca öldü mü? Sosyal medyayı karıştıran iddia!
Yorumlar