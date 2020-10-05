Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay Diyanet personelinin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladı

SULTANBEYLİ Kaymakamı Metin Kubilay, İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan’ı İlçe Müftülüğü’nde ziyaret ederek "Camiler ve Din Görevlileri Haftasını" kutladı.

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Diyanet personelinin halkla iç içe olan, devlet vatandaş kaynaşmasını sağlayan, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren toplum önderi kişiler olduğunu belirten Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay “Din hizmetlerinin en güzel şekilde gerçekleştirilmesi adına ilçemizde fedakârca çalışan, yaşantısıyla topluma örnek olan başta İlçe Müftümüz Hasan ERDOĞAN olmak üzere tüm diyanet personelimizin Camiler ve Din Görevlileri haftasını tebrik ediyorum.”







“Diyanet personelimiz pandemi sürecinde yürütülen Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarında ve Mahalle Denetim ekiplerinde görev alarak koronavirüsle mücadelemizde bizlere büyük destek oldu, olmaya da devam ediyor.

Bu çalışmalarda her zaman bizim yanımızda yer alan İlçe müftümüz ve personeline teşekkür ediyor, yeni hizmet binalarının hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay gerçekleştirdiği ziyarette Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarında görev alan müftülük personeline “Başarı Belgelerini” takdim etti.