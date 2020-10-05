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Sinema devi tüm salonlarını kapatıyor! Binlerce kişi çalışıyordu

Dünyanın en büyük ikinci sinema zinciri Cineworld, İngiltere ve ABD'deki tüm sinema salonlarını geçici olarak kapatıyor. Şirkette çalışan 45 bin personelin durumu ise belirsiz.

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Dünyanın en büyük ikinci sinema zinciri Cineworld, yeni film tanıtımlarının ertelenmesi ve corona virüs nedeniyle yaşanan talep düşüşüne paralel bu hafta sonunda Birleşik Krallık ve ABD'deki tüm sinema salonlarını geçici kapatacak. Cineworld, ABD'deki 536 Regal tiyatrosunun tamamında ve 8 Ekim'den itibaren de İngiltere'deki 127 Cineworld ve Picturehouse tiyatrosundaki operasyonlarının askıya alınacağını belirtti.

Şirket, ana ticari önceliklerinin maliyetleri düşürmek ve sahip olduğu parayı elinde tutmak olduğunu da ifade etti. Pandemiden önce dünya çapında 37 bin, İngiltere de ise 5500 kişiye iş olanağı sağlayan şirketin, Birleşik Krallık’ta 127, ABD’de 543 Regal sinema salonu bulunuyor.  Salonların ne zaman yeniden açılacağı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.  


CEO'dan ilk açıklama
Cineworld'ün CEO'su Mooky Greidinger, aldıkları kararın ardından Sky News'e yaptığı açıklamada, salonları kapatmaktan başka çareleri olmadığını söyledi. Tüketici talebinin çok düşük olduğuna işaret eden Greidinger, salonlar açık kaldığı sürece büyük bir nakit kaybı yaşadıklarını belirtti. Greidinger, "Kapalı olduğumuzda negatif nakit akışı çok daha küçük. Şirketin geleceğini güvence altına alıyoruz. " ifadelerini kullandı.

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