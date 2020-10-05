Rusya'da dehşet! Damat müstakbel eşini döverek öldürdü uçurumdan attı
RUSYA kan donduran 'damat' cinayetiyle sarsıldı. Stepan Dolgikh, düğünde tartıştığı Oksana Poludentseva'yı döverek öldürdükten sonra cesedini uçurumdan aşağı attı.Abone ol
Sibirya’nın Prokudskoye köyünde yaşanan olayda, Stepan Dolgikh hayatını birleştirdiği Oksana Poludentseva ile düğün günü evin dışında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Dolgikh, gelin Oksana Poludentseva’yı döverek öldürdü.
Dolgikh, daha sonra gelinin cansız bedenini alıp, yakındaki bir uçuruma attı. Olayı izleyen davetliler, polise haber verdiklerini ve araya girmeye korktuklarını ifade etti.
Her şeyi itiraf etti
Basına konuşan dedektif Kirill Petrushin, olayın 2 ay önce gerçekleştiğini, bu süre zarfında soruşturmanın yapıldığını ve damadın kendilerine her şeyi itiraf ettiğini açıkladı.
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