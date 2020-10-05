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Zlatan Ibrahımovic doğum gününü kendine aldığı hediyeyle kutladı

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Zlatan Ibrahimovic, doğum gününde kendisine aldığı lüks otomobili 'Mutlu Yıllar Zlatan' etiketiyle paylaştı.

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39. doğum gününü kutlayan İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabı üzerinden kendine hediye aldığını açıkladı. Geçen Ağustos'ta Milan’la sözleşmesini bir yıl daha uzatan Ibrahimovic, 44 milyon takipçisi olan Instagram hesabından kendine aldığı Porsche 911 model arabanın fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafın altına "Mutlu yıllar Zlatan" notunu da düşen İsveçli oyuncunın Kovid-19 karantinasında olduğundan dolayı şu an yeni arabasını kullanamadığı belirtildi. Ibrahimovic geçen ay koronavirüse yakalanmıştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Happy Birthday to Zlatan

Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)'in paylaştığı bir gönderi ()

Büyük bir araba koleksiyoncusu olduğu belirtilen Ibrahimovic'un şu an Volvo C30 T5, Volvo C40 T5, Audi RS6 Avant, Maserati Gran Turismo ve Porsche 918 Spyder markalı arabaları da var.

Ibrahimovic’in lüks garajında F430 Spider, SP2 Monza ve Ferrari Enzo gibi diğer birçok Ferrari modelinin olduğu da ifade edildi.

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