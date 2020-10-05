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Adalet Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Şiddet faillerinin tahliyesi anında kolluğa bildirilecek

Şiddet faillerinin ceza infaz kurumundan tahliyesi, gerekli tedbirlerin alınması için hemen kolluk birimine bildirilecek.

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Adalet Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi için bir dizi tedbir ve yeni uygulamayı hayata geçirdi.

Alınan tedbirler şöyle:

- Tedbirler kapsamında artık, tutuklu veya hükümlünün ceza infaz kurumlarından tahliyesine ilişkin bilgiler, gerekli tedbirlerin alınması için mağdurun bulunduğu yerdeki kolluk birimine iletilecek.

- Kadına yönelik şiddet nedeniyle ceza infaz kurumlarında bulunan kişiler, ceza infaz kurumu psiko-sosyal servisi üzerinden öfke kontrolü programlarına tabi tutulacak.

- Şüphelinin şiddet eğiliminin devam ettiği yönünde bulgulara rastlanması durumunda, mağduru koruyucu tedbirlerin değerlendirilebilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ayrıca gerekli bilgiler paylaşılacak.

- Bu arada, suça maruz kalan kişilerin adli süreçte kendilerini yalnız hissetmemeleri amacıyla oluşturulan adli görüşme odalarının sayısı 76 oldu.

- Mağdurların, duruşma salonunda sanıkla yüz yüze gelmeden, uzman desteği altında ve özel ortamlarda ifade vermesinin önünü açan adli görüşme odalarında, bugüne kadar 18 bin 540 mağdurun ifadesi alındı.

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