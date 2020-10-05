2020 model sıfır otomobil fiyatları açıklandı İşte en ucuz modeller
2020 model sıfır otomobiller için güncel fiyat listesi yayımlandı. Açıklanan listeyle en ucuz modeller belli olmuş oldu.
Son açıklanan liste fiyatları ile 100 bin liranın altında alınabilecek araç kalmadı. Firmaların 2020 modelleri piyasadaki yerlerini almaya devam ederken Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2020 model otomobillerin listesi hazırlandı.
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İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...
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CİTROEN: YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel: Kampanyalı fiyatı 151.500 TL
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DACİA Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp Fiyatı 139.900 TL
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