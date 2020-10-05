BIST 1.157
DOLAR 7,77
EURO 9,15
ALTIN 476,58
HABER /  POLİTİKA
ADV Konut Sektöründe Bir İlk Multi Ev!

İbrahim Kalın: Macron'un 'İslam krizde' iddiası, İslam düşmanlığını körüklüyor

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' iddiası, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar ve tehlikeli bir ifadedir" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'daki hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözlerine yanıt verdi.

Sözcü Kalın, açıklamasında, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' iddiası, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar ve tehlikeli bir ifadedir. Fransa'nın kendi hataları ve maceraları için İslamı ve Müslümanları günah keçisi yapmaya çalışmak bir akıl tutulmasıdır" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Adil Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Yerli scotter geliyor
Kobani olayları dosyası! Operasyonun neden yapıldığı ortaya çıktı
Mevlüt Çavuşoğlu Stoltenberg'in yanında bizzat söyledi
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan küstah 'Türkiye'yi boykot' çağrısı
İkinci eş alın diyen GATA'daki Dr. Ali Edizer görevden alındı
Rus basınından Türk SİHA'lara övgü: Ermenistan çaresiz kaldı
ÖNCEKİ HABERLER
Zlatan Ibrahımovic doğum gününü kendine aldığı hediyeyle kutladı
Skandal açıklamalar yapan GATA başhekim yardımcısı Dr. Ali Edizer’den ilk açıklama
Belçikalı yıldız Kevin Mirallas Gaziantep'te
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Tarımda Avrupa’nın lideriyiz
Muharerm İnce'den GATA'daki doktorla ilgili hükümete tepki: Yine 'kandırıldık' diyecekler
Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ne yenildi
Yorumlar