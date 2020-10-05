Görevden alınan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'den Sağlık Bakanı Koca'ya mesaj

"Boşanmayın ikinci eş alın" dediği için görevden alınan eski GATA'nı Başhekim yardımcısı Doktor Ali Edizer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hedef aldı.

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"Karınızı aldatıp boşanacağınıza ikinci eş alın" diyen GATA Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından sözleşmesi feshedilerek görevden alındı. Sosyal medyadaki hesapları skandalla dolu olan Ali Edizer, 'çıtır cariye' ve Mesut Yılmaz rezaleti ile de tepki çeken Menzil tarikatı mensubu Ali Edizer, görevden alınması nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hedef aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ali Edizer, "Aldım, kabul ettim Sayın bakanım @drfahrettinkoca Başım üstüne" paylaşımı yaptı.