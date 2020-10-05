Kabine Toplantısı başladı! Gündemde yüz yüze eğitim var okullar açılıyor mu?

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde başladı. Saat 15.50'de başlayan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde başladı. Saat 15.50'de başlayan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Toplantıda öncelikli gündem Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olacak. Yunanistan ile yapılacak istikşafi görüşmeler de toplantıda değerlendirilecek. Kabine toplantısında Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşananlar da ele alınacak. Türkiye, çatışmaların başından beri Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguluyor.

Kabine toplantısında ayrıca terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler de ele alınacak.

Koronavirüsle mücadele ve yüz yüze eğitim

Kabinenin gündeminde koronavirüsle mücadele de var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konuda kabine üyelerini bilgilendirecek, yerli aşı çalışmalarındaki son durumu paylaşacak. Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitimle ilgili tavsiye kararını da sunacak.