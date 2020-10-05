BIST 1.157
DOLAR 7,77
EURO 9,15
ALTIN 476,58
HABER /  YEREL
ADV Konut Sektöründe Bir İlk Multi Ev!

Bursa'da eşini 26 yerinden bıçaklamıştı! Katil koca 9 yıl sonra yakalandı

BURSA'da 9 yıl önce eşini 26 yerinden bıçaklayan katil zanlısı Muş'ta saklandığı evin merdiveninin altındaki gizli bölmede yakalandı.

Abone ol

Bursa'da 9 yıl önce eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Muş'ta yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2011 yılında Bursa'da eşi Dilek Tüncer'i öldüren Adem Tüncer'in yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Aylarca süren takip sonucu sahte kimlik kullanan zanlının Muş'un Toprakkale köyünde yaşadığını tespit eden ekipler, belirledikleri adrese operasyon düzenledi.

Drone de kullanılan operasyonda Tüncer, saklandığı evin merdiveninin altındaki gizli bölmede yakalandı.

Zanlının, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İlham Aliyev'den çatışmalarla ilgili kritik açıklamalar: Barış sürecinde Türkiye mutlaka olmalıdır
Kadıköy'de maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 ay ceza istendi
Bakan Adil Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Yerli scotter geliyor
Kobani olayları dosyası! Operasyonun neden yapıldığı ortaya çıktı
Mevlüt Çavuşoğlu Stoltenberg'in yanında bizzat söyledi
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan küstah 'Türkiye'yi boykot' çağrısı
ÖNCEKİ HABERLER
Mathieu Dossevi Yukatel Denizlispor'da
İrlanda büyükelçisi Sonya McGuinness isot yedi ağzı yandı dakikalarca su içti
Adana Feke'de orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor
Rusya'da dehşet! Damat müstakbel eşini döverek öldürdü uçurumdan attı
Adalet Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Şiddet faillerinin tahliyesi anında kolluğa bildirilecek
Melikşah nasıl öldü kısaca hayatı Melikşah kimdir?
Yorumlar