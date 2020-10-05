Tokat'ta işe alma vadiyle 900 bin lira vurgun yaptılar

TOKAT'ta işe alma vaadiyle 63 kişiyi yaklaşık 900 bin lira dolandıran 6 kişi adliyeye sevk edildi.

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Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 şahsın ‘üniversitede işe alacağız’ vaadiyle dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaşarak operasyon düzenledi.

Kendisini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Doç Dr. olarak tanıtan şahsın, işe girmek isteyenlerden 'Üniversite döner sermayesine para yatırmamız lazım' diyerek değişik tarihlerde kişilerden para aldıkları tespit edildi. KOM şube ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında şahısları operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

Polis ve jandarmaya giden 63 kişi yaklaşık 900 bin lira dolandırıldıkları iddiasıyla şahıslardan şikayetçi oldu. KOM Şube ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan R.B, H.N, .İ.Ö, H.A, M.A, C.D isimli şahıslar ifade işlemelerinin ardından Tokat Adliyesine sevk edildi.