İran'da sinema, tiyatro ve müzeler yeniden kapatılıyor

İran'ın başkenti Tahran'da artan vakalar nedeniyle sinema ve tiyatro salonları ile müzelere yeniden kısıtlamalar getirildi.

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İran'da şubattan bu yana inişli çıkışlı bir seyir izleyen salgın vakaları eylül ayının sonlarına doğru en üst seviyelere çıkınca başkent Tahran'da kısıtlamalar yeniden geldi. Tahran'da dün hayata geçirilen kısıtlamalar kapsamında sinema ve tiyatro salonları, müzeler ve hayvanat bahçeleri bir hafta süreyle kapatıldı.



Ülke genelinde salgınla ilgili kararlar valiliklere bırakıldığı için şu ana kadar Tahran dışında Elburz, Kum ve Kazvin eyaletlerinde de salgını önlemek için kısıtlamaya gidildi. Tahran Koronavirüsle Mücadele Kurulu Başkanı Ali Rıza Zali, konuyla ilgili olarak sürekli uyarılarda bulundu ve başkentte salgının üçüncü dalgasının yaşandığını bu nedenle tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin durdurulmasını, sosyal, kültürel ve dini toplantıların ertelenmesini ve birçok işletmenin de kapatılmasını istemişti.







Kısıtlamanın 2 hafta olmasını istedi

Tahran İl Meclis Başkanı Muhsin Haşimi ise bugün yaptığı açıklamada 1 haftalık sürenin yetersiz olduğunu belirterek, tedbirlerin etkili olabilmesi için kısıtlama süresinin 2 haftaya çıkarılmasını istedi. Şehir Konseyi Sağlık Komitesi Başkanı Nahid Hüdakeremi de Haşimi'ye destek vererek başkentteki vakaların çok yüksek olması nedeniyle 1 haftanın az olduğunu dile getirdi.