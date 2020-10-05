BIST 1.157
DOLAR 7,77
EURO 9,15
ALTIN 476,58
HABER /  DÜNYA
ADV Konut Sektöründe Bir İlk Multi Ev!

İran'da sinema, tiyatro ve müzeler yeniden kapatılıyor

İran'ın başkenti Tahran'da artan vakalar nedeniyle sinema ve tiyatro salonları ile müzelere yeniden kısıtlamalar getirildi.

Abone ol

İran'da şubattan bu yana inişli çıkışlı bir seyir izleyen salgın vakaları eylül ayının sonlarına doğru en üst seviyelere çıkınca başkent Tahran'da kısıtlamalar yeniden geldi. Tahran'da dün hayata geçirilen kısıtlamalar kapsamında sinema ve tiyatro salonları, müzeler ve hayvanat bahçeleri bir hafta süreyle kapatıldı.

Ülke genelinde salgınla ilgili kararlar valiliklere bırakıldığı için şu ana kadar Tahran dışında Elburz, Kum ve Kazvin eyaletlerinde de salgını önlemek için kısıtlamaya gidildi. Tahran Koronavirüsle Mücadele Kurulu Başkanı Ali Rıza Zali, konuyla ilgili olarak sürekli uyarılarda bulundu ve başkentte salgının üçüncü dalgasının yaşandığını bu nedenle tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin durdurulmasını, sosyal, kültürel ve dini toplantıların ertelenmesini ve birçok işletmenin de kapatılmasını istemişti.  


Kısıtlamanın 2 hafta olmasını istedi
Tahran İl Meclis Başkanı Muhsin Haşimi ise bugün yaptığı açıklamada 1 haftalık sürenin yetersiz olduğunu belirterek, tedbirlerin etkili olabilmesi için kısıtlama süresinin 2 haftaya çıkarılmasını istedi. Şehir Konseyi Sağlık Komitesi Başkanı Nahid Hüdakeremi de Haşimi'ye destek vererek başkentteki vakaların çok yüksek olması nedeniyle 1 haftanın az olduğunu dile getirdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kocaeli'de yanına oturmasına izin vermedi! Otobüste dehşet saçtı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İlham Aliyev'den çatışmalarla ilgili kritik açıklamalar: Barış sürecinde Türkiye mutlaka olmalıdır
Kadıköy'de maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 ay ceza istendi
Bakan Adil Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Yerli scotter geliyor
Kobani olayları dosyası! Operasyonun neden yapıldığı ortaya çıktı
Mevlüt Çavuşoğlu Stoltenberg'in yanında bizzat söyledi
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan küstah 'Türkiye'yi boykot' çağrısı
ÖNCEKİ HABERLER
Türksat 5A uydusu 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak
Tokat'ta işe alma vadiyle 900 bin lira vurgun yaptılar
Bursa'da eşini 26 yerinden bıçaklamıştı! Katil koca 9 yıl sonra yakalandı
Mathieu Dossevi Yukatel Denizlispor'da
İrlanda büyükelçisi Sonya McGuinness isot yedi ağzı yandı dakikalarca su içti
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü sözleri ve resimli mesajları-2020
Yorumlar