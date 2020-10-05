BIST 1.159
DOLAR 7,76
EURO 9,15
ALTIN 477,78
HABER /  YEREL
ADV Konut Sektöründe Bir İlk Multi Ev!

Küçükçekmece'de 15 katlı binada korkutan yangın

İSTANBUL Küçükçekmece'de 15 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Abone ol

Küçükçekmece'de 15 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.İstasyon Mahallesi Millet Caddesi'nde bulunan 15 katlı binanın çatısında saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Yangın sebebiyle tüm binayı kısa sürede duman kapladı. Bina içindeki dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından söndürülen yangında yaralanan olmadı. 

"Yangın çatı katına çıkıyor''

"Yangını gören mahalle sakini, "Yeni yapılan binaların çoğu ahşap yanıcı madde bunun düzeltilmesi lazım. Yangın çatı katında çıkıyor. Şuan binlerce binada aynı tehlike var. Hepsi yangına müsait Allah korusun. Duman merdiven boşluğundan aşağıya geliyor." diye konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Aliyev'den çatışmalarla ilgili kritik açıklama: Barış sürecinde Türkiye mutlaka olmalı
Kadıköy'de maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 ay ceza istendi
Bakan Adil Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Yerli scotter geliyor
Kobani olayları dosyası! Operasyonun neden yapıldığı ortaya çıktı
Mevlüt Çavuşoğlu Stoltenberg'in yanında bizzat söyledi
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan küstah 'Türkiye'yi boykot' çağrısı
ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de selfie paylaşımı adım adım hırsıza götürdü JASAT başardı
Kabine Toplantısı başladı! Gündemde yüz yüze eğitim var okullar açılıyor mu?
İbrahim Kalın'dan Macron'un 'İslam krizde' iddiasına sert yanıt
İran'da sinema, tiyatro ve müzeler yeniden kapatılıyor
Türksat 5A uydusu 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak
Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ne yenildi
Yorumlar