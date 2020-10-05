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Denizli'de selfie paylaşımı adım adım hırsıza götürdü JASAT başardı

Demirören Haber Ajansı

DENİZLİ'de sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraftan yola çıkan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 9 ay önce çalınan 7 keçiye ulaştı. Çoban, keçileri satın aldığı kişinin ismini söyleyince hırsız bulundu. Olayla ilgili 7 suç kaydı bulunan 1 şüpheli gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.

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Pamukkale Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan M.K.'ye ait 7 keçi, geçen ocak ayında çalındı. M.K.'nin şikayeti üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, çalışma başlattı. Bölgede küçükbaş hayvan sahiplerini araştıran JASAT ekiplerinin, çobanlık yapan D.M.'nin sosyal medya hesabındaki selfie paylaşımı dikkatini çekti.

Paylaşılan fotoğrafta koyun sürüsünün içinde keçilerin bulunduğunu tespit eden ekipler, çoban D.M.'nin ifadesine başvurdu, Çoban D.M., keçileri S.A. isimli kişiden satın aldığını, çalıntı olduğunu bilmediğini söyledi. Çobanın ifadesinden yola çıkan JASAT, Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte operasyon düzenleyip, keçileri çaldığı belirlenen S.A.'yı gözaltına aldı.

Hırsızlık ve adam yaralama suçlarından 7 ayrı kaydı bulunan S.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Keçiler ise tutanak tutulmasının ardından sahibine teslim edildi.

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