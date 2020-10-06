Cem Özer'in çıplak görüntüleri ifşa oldu evli kadına yollamış! Karısı Pınar Dura şaşırttı
Cem Özer bir kadınla çıplak görüşme yapıp müstehcen görüntüler yolladı. Olay ifşa olunca Cem Özer eşi Pınar Dura ile birlikte açıklama yaptı.
Ünlü oyuncu Cem Özer hakkında şoke eden ifşalar gündeme bomba gibi düştü. Evli ve iki çocuk babası olan 61 yaşındaki oyuncunun uygunsuz fotoğrafları ortaya çıktı. Söylemezsem Olmaz programında ortaya çıkan bu olay magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Cem Özer müstehcen görüntüleri ifşa olunca herşeyi anlattı. Eşi Pınar Dura'nın kocasına verdiği destek ise hayli şaşırtıcı oldu.
İddialara göre 61 yaşındaki Cem Özer kendisi gibi evli olan Almanya'da yaşayan bir takipçisi ile önce arkadaşça sohbet etti. Sonrasında ise uygunsuz fotoğraflarını gönderdi.
Tacize uğradım: Beyaz TV'de yayınlanan bu görüntülerin ardından tacize uğradığını iddia eden kadın yaşadığı olayla ilgili "Ben Almanya'da yaşayan gurbetçi bir bayanım. Bir ünlü tarafından tacize uğradım ve uygun olmayan resimler, fotoğraflar, videolar atıldı." dedi.
Sapık sapık konuşmalar yaptı: Tacize uğradığını iddia eden kadın konuşmasının devamında "Monica Belluci'ye benziyorsun diyerek arkadaşlık kurmaya çalıştı. Sapık sapık konuşmalar yaptı. Bende bunu başka kadınlara yapmasın ve belli bir yaşa gelmiş bir insan olarak bir daha böyle şeyler yapmasın diye ifşa etmek istiyorum" diye konuştu.