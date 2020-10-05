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Polonya'nın yeni Milli Eğitim ve Bilim Bakanı korona oldu: Kabine törenine katılamayacak

İhlas Haber Ajansı

POLONYA'da bugün görevi devralması planlanan yeni Milli Eğitim ve Bilim Bakanı Przemyslaw Czarnek, baş ağrısı nedeniyle yaptırdığı covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendi. Czarnek, yeni kabine üyelerinin atanacağı bugünkü törene katılamayacak.

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Polonya'da bugün görevi devralması planlanan Milli Eğitim ve Bilim Bakanı Przemyslaw Czarnek'in yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Bakan Czarnek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde baş ağrısı şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu üyelerini herhangi bir tehlike ile karşı karşıya bırakmamak için koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Geçtiğimiz hafta kabinede yapılan değişiklikle Milli Eğitim ve Bilim Bakanı olarak atanan Czarnek'in bugün yeni kabine üyeleriyle birlikte Polonya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenecek yemin töreninde görevi devralması planlanıyordu.

Bakan Czarnek'in ileri bir tarihte yemin edeceği belirtilirken, Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm'in Başkan Yardımcısı Piotr Zgorzelski de korona virüse yakalanan bir diğer siyasetçi oldu. Piotr Zgorzelski sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kendimi iyi hissediyorum. Karantinadayım. Kendinize dikkat edin ve tehlikeyi hafife almayın" uyarısında bulundu.

Eski sağlık bakanı da koronavirüse yakalanmıştı

Ağustos ayında istifa eden Eski Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski'nin de geçtiğimiz hafta ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandığı belirtilmişti.
Polonya Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre ülkede son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 2 bin 6 olarak açıklanırken, 29 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Son verilerle birlikte ölü sayısının 2 bin 659'a, toplam vaka sayısının ise 102 bin 80'e yükseldiği belirtildi.

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