İngiliz bilim insanları: En az 1 yıl gerek ve herkesin aşı olacağı anlamına gelmez

İngiliz bilim insanları koronavirüs aşısı ile ilgili karamsar bir tablo ortaya koydu. Yapılan açıklamada aşının bulunmasının, anında herkesin aşı olacağı anlamına gelmediği ve en az 1 yıl gerektiği aktarıldı.

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İngiliz Kraliyet Derneği’nden bilim insanları, korona virüs aşısına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kraliyet Derneği (Royal Society), şimdi piyasaya sürülecek başarılı bir aşının uygulamaya konulmasının bir yıl kadar sürebileceğini, bu yüzden salgından dolayı uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesinin gerekebileceği konusunda uyardı.

“Aşı geliştirme tarihi başarısızlıklarla dolu''

BBC’nin haberine göre bazı bilim insanları, Birleşik Krallık hükümetinin Bilim Kurulu üyeleri de dahil, gelecek yılın başında insanların toplu olarak aşılanacağı konusunda iyimser bir tutuma sahip. Ancak, "Bir aşı, salgını sona erdirme potansiyelinden dolayı büyük umut verir" açıklamasında bulunan Imperial College London Ulusal Kalp ve Akciğer Enstitüsü'nden Dr. Fiona Culley, "aşı geliştirme tarihinin başarısızlıklarla dolu olduğunu" hatırlattı.

Şimdiden uyardılar

Aynı zamanda, Kraliyet Derneği'nin son yayınlanan çalışması, aşı geliştirmenin ve piyasaya sürülüp insanlara ulaştırmanın uzun bir süreç olacağı konusunda da geleceğe yönelik önemli bir uyarıyı şimdiden kamuoyunun bilgisine sunmuş oldu.

"Aşının hazır olması, herkesin bir ay içinde aşı olacağı anlamına gelmez" diyen Imperial College London Kimya Mühendisliği bölümü başkanı Prof. Nilay Shah, sürecin altı aydan başlayarak bir yıl devam edebileceğini, günlük hayatın Mart'ta birdenbire normale dönmeyeceğini söyledi.

Korona virüs aşısının uygulanması konusunda ileride 'muazzam' zorlukların insanlığı beklediğini söyleyen rapor, RNA aşıları gibi bazı deneysel yaklaşımlarla üretilen aşıların daha önce hiç seri üretiminin gerçekleşmediğinin altını çizdi.

Tek bir dozun yeterli olup olmayacağı ve bağışıklık sistemi zayıf olan yaşlı insanlar üzerindeki etkilerin ne olacağı sorularının cevapsız kaldığı raporun araştırmacıları, tek aşıyla uzun süreli bağışıklık sorusunun cevabını bulmanın biraz zaman alacağını söyledi.

Aşı pasaportunun gerekli olup olmadığının tartışılması gerektiğini söyleyen Bath Üniversitesi'nden Dr. Andrew Preston, "Aşı olmayı reddeden insanları kendi başlarına mı bırakacağız? Yoksa okula giden çocuklara zorunlu aşı mı yaptıracağız? Bir sürü zor soru var" dedi.