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Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama! En son nefes alamıyordu

Beyaz Saray, koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumunun iyiye gitmeye devam ettiğini açıkladı.

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Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, Trump'ın bu sabah kendisini tedavi eden ekiple görüşeceğini ifade ederken ABD liderinin bugün Beyaz Saray'a dönebileceğine inandıklarını belirtti.

Bugün karar verilecek

Meadows, Trump'ın hastaneden taburcu edilip edilmeyeceğine bugün karar verileceğini söyledi.

Trump, Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra Walter Reed Sağlık Merkezi'ne kaldırılmıştı. ABD liderinin oksijen seviyelerinde oynama olduğu ve kortizon tedavisine başlandığı belirtilmişti.

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