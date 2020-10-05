Chiara Ferragni ve Fedez'den ikinci bebek müjdesi
İtalyan rapçi Fedez ile evli olan dünyaca ünlü fenomen Chiara Ferragni ikinci kez bebek beklediğini açıkladı.
Instagram'da 22 milyon takipçisi bulunan Chiara Ferragni ve İtalyan rapçi Fedez çifti ikinci bebek heyecanı yaşıyor. Çift sosyal medya hesapları üzerinden güzel haberi takipçilerine duyurdu.
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Çift 2016 yılında nişanlanmıştı. Düğününde Chiara Ferragni'nin 400 metrelik kumaşla 600 saatte yapılan gelinliği sosyal medyada gündem olmuştu. 2018 yılında Leone isminde bebekleri dünyaya geldi.
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Ayrıca Ferragni, karnı burnunda halini de sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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İkili, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla milyonlarca beğeni alıyor. Çift sosyal medyada kusursuz bir aile portresi çiziyor.
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