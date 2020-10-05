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Kütahya'da 'üfürükçü' Halil Aka'ya tutuklama 'şifa bulacaksın' deyip taciz etmiş

KÜTAHYA'da geçtiğimiz günlerde 'içine cin kaçmış' yalanıyla 3 kadına karşı cinsel istismarda bulunduğu belirlenen üfürükçü ve cinci Halil Aka tutuklandı.

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Kentte Halil Aka isimli şahsın, bir kadını eşinin yanında taciz ederken, aynı kadının halasını ise “Şifa bulacaksın” diye istismar ettiği ortaya çıktı. Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, 44 yaşındaki iki çocuk annesi G.A., ifadesinde, uğradıkları cinsel istismarı anlattı.

Söz konusu ifadede, "27 Ağustos'ta ben, yeğenim H.U. ve H.'nin eşi S.U. ile beraber hocaya görünelim dedik. Hoca Halil Aka bizi kapıda karşıladı. Evinin yakınındaki kulübeye beni, H. ile eşi S.'yi davet etti. 'Şikayetiniz nedir?' diye sordu. Kiminle konuştuğunu bilmediğimiz birilerine, 'Bu kızımız ve oğlumuza şifa verin, bu suya ve şekere okuyun' dedi. Sonra H.'ye, 'Sende cinler ve nazar var' dedi, başını sallayarak bir şeyler okudu. H.'yi çağırdı. Ellerini H.'nin vücuduna dokunarak gezdirdi. H.'nin ellerinden tuttu."

İfadenin devamında şu sözler yer aldı:

'Bak cinler karın bölgende, birazdan çıkaracağım onu' diyerek H.'yi taciz etti. H.'nin bacaklarına dokundu, Bu arada, 'Bak, çıktı, dizime geçti' diyordu. H.'ye 'Hepsi bitmedi, üç gün sonra bir daha gel, yalnız gelebilirsin' dedi. H'nin eşi S., hocaya 'Ne kadar borcumuz var' dedi. O da 'Durumuna göre' dedi. S'nin 20 TL verdiğini duydum. 'Kalk ayağa' dedi, kalktım."

Omuzlarımdan başlayarak göğüslerimi, karın bölgemi, mahrem yerlerimi elledi

"Vücudunu vücuduma yaklaştırdı. Sol elimi tuttu ve mahrem yerine dokundurdu. Bana, 'Tedirgin olma, şifa bulacaksın' dedi. Sürekli nefesini ağzıma veriyordu. Ağzını dudaklarıma değdiriyordu. Hemen şikayetçi olduk.”

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