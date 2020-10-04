Sosyal medyadan tanışıp kandırdı! Bodrum katını seks zindanına çevirdi
ABD'de 49 yaşındaki adam, yaşlı ailesinin evinin bodrum katını fuhuş yuvasına çevirdi.
Long Island'ta yaşayan ve yaşlı ailesinin banliyö evini fuhuş için kullanan Raymond Rodio'nun, sosyal medyadan tanıştığı kadınları kandırdı. Tanıştığı kadınları eroin ve kokain gibi ağır uyuşturuculara alıştırdığı tespit edildi.
Rodio'nun, uyuşturucu bağımlısı kadınları evinin bodrum katında veya yakındaki motellerde erkeklerle para karşılığı ilişkiye zorladığı ortaya çıktı.
Rodio'nun 20'den fazla kadını mağdur ettiği belirlenirken, 2019'da tutuklanan suçlu şubat ayında fuhşa teşvik etme ve uyuşturucu maddenin cezai satışını içeren suçlamalardan kendisine yöneltilen suçları kabul etti.
Rodio, duruşma günü geldiğinde ise savunmasının geri alınmasını isteyerek, "Bütün bu dava, adalet davasına bir utançtır. Bu bir adalet saçmalığıdır, işte budur" dedi.