CHP'li Öztrak'tan vaka sayıları tepkisi: Rakamlarla dans etmekten vazgeçin

TÜRKİYE'deki vaka sayılarıyla ilgili başlayan tartışmayı değerlendiren CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Rakamlarla dans etmekten, salgınla değil doktorlarla mücadele etmekten vazgeçin." çağrısı yaptı.

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"Verileri uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak Bilim Kurulu sözcüleri açıklasın." diyen CHP'li Öztrak, Ulusal çıkarlarımızı da vatandaşlarımızı da korumak için Bilim Kurulu tarafından hazırlanmış stratejiyi milletimizin ve dünyanın önüne koymak lazım." diye konuştu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ötrak, şunları kaydetti:

"Millet ne yaşadığını çok iyi biliyor"

Son 2 ayda Türk Lirası yüzde 11,6 değer kaybetmiş ama buna rağmen fiyatlardaki artış yüzde 1 bile olmamış. Pazardaki fiyatlarla TÜİK fiyatları arasındaki makas açılmaya devam ediyor. TÜİK hangi marketten fiyat topluyorsa millete de o marketlerin adresini versin, şu ucuzluktan milletimiz de yararlansın. Damadın talimatını yerine getirmek için rakamları ne kadar makyajlarlarsa makyajlasınlar millet ne yaşadığını çok iyi biliyor.

"Kıdem ve ihbar tazminatlarına el koyacaklar"

Açlık sınırının 2448 lira olduğu bir ülkede yaklaşık 2 milyon emekçi günlük 39 lirayla bu pandemi döneminde hayata tutunmaya zorlanıyorsa, emekçilerimiz açlığa mahkum ediliyorsa o zaman ne yapacağız? Bu programda emekçilerin haklarını gasp etmeye yönelik hazırlıklar var. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar için daha esnek bir çalışma düzeni getireceklermiş.

Esnek çalışma diyerek belirli süreli iş sözleşmesini norm haline getirecekler sonra da çalışanların kıdem ve ihbar tazminatlarına el koyacaklar. Dolar kuru 7,50 seviyelerinde kalmazsa, bugünkü seviyelerinde durursa bu milli gelir 700 milyar doların da altına düşer. Ne olursa olsun bu yıl milli gelirimiz 2008'deki gelirin altına düşecek. 12 yıl önceki gelirimizi bile mumla arar hale geldik. 2 yıl içinde 20 büyük ekonomi liginden düşme noktasına geldik.