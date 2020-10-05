Deprem tahmininde kaya yöntemi

Bilim insanları, doğada dengede duran kayaları adeta bir "deprem saati" olarak kullanmanın yolunu buldu. Binlerce yıldır ayakta duran kayalar, bilim insanlarına bölgedeki deprem riski konusunda ipucu veriyor.

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Deprem riski onbinlerce yıllık kayalarla hesaplanacak. İngiltere'deki Londra Kraliyet Koleji araştırmacıları "doğada dengede duran" kayaları kullanarak yeni bir deprem tahmin yöntemi geliştirdi.

Kaliforniya'daki şeytan vadisindeki kaya oluşumlarını inceleyen bilim insanları, dengede duran bu kayaları bilgisayar ortamına aktardı. Araştırmacılar, simülasyonda kayaları farklı büyüklükteki depremlere maruz bıraktı. Kayaların ne kadar enerjiye maruz kalınca devrildiği hesaplandı.

Bilim insanları böylece, kayaların ayakta kalabilmesi için bölgede yaşanmış en büyük depremin boyutunu tahmin etmeyi başardı. Bölgenin deprem riski haritasını çıkaran araştırmacılar, yeni yöntemin eskiye oranla yüzde 50 daha hassas sonuçlar verdiğini söylüyor.

Kayalar, yumuşak bölümlerinin erozyona uğramasıyla, zaman içinde dengede durur hale geliyor. İngiliz araştırmacılar, binlerce yıldır ayakta kalan bu kayaların adeta bir "deprem saati" işlevi gördüğünü söylüyor.

Bilim insanları, bu kayaları inceleyerek deprem tahmini modellerini daha da hassas hale getirebileceklerini söylüyor. Araştırmacılar, dünyadaki en yıkıcı depremlerin 10 binlerce yılda bir meydana geldiğine vurgu yapıyor.