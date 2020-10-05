En çok indirilen ve para harcanan uygulamalar belli oldu işte listesi
Sensor Tower, 2020 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin küresel çapta mobil uygulama kullanımı raporunu açıkladı. En çok para harcanan ilk üç uygulama TikTok, YouTube ve Tinder olarak yerini aldı.
Küresel çapta, yıllık kıyaslamada, uygulamaların geliri yüzde 32 yükseldi ve 29 milyar doları aştı. 36.5 milyardan fazla indirme gerçekleşti.
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Bu rakamlarla hem harcamalarda hem de indirmelerde ciddi bir artış yaşandı.
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Uygulama içi satın almalarda geçen sene bu çeyrekte 14.5 milyar dolar olan rakam, bu sene üçüncü çeyrekte yüzde 31 artarak 19 milyar dolar oldu.
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Bu artış Google Play’de daha da yüksek oldu ve geçen sene bu platformda 7.7 milyar dolar olan uygulama içi harcamalar, yüzde 33.8 artarak 10.3 milyar dolara ulaştı.
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