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Yavuz gemisi çalışmalarını tamamlayarak limana döndü! Enerji Bakanlığı açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yavuz Sondaj Gemisi'nin Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndüğünü duyurdu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Yavuz Sondaj Gemisi, 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndü." denildi. 

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